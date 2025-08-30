Son Mühür- Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Hızırtepe SGK Camisi’nde cuma namazı öncesi cemaat arasında tartışma yaşandı. Olay, kısa sürede dikkat çeken bir gerilime dönüştü.

Tartışma sözlü anlaşmazlıkla başladı

İmamın vaazı sırasında, anlattığı konuyla ilgili fikir ayrılığı yaşayan iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer cemaat üyelerinin de müdahalesini gerektirdi.

İmam araya girdi, uyarılar sonuç vermedi

Vaazını yarıda kesmek zorunda kalan imam, cemaatten sakin olmalarını isteyerek, "Burası Allah'ın evi, sadece Allah'ın ayetleri okunur" dedi. Ancak uyarılar tartışmayı sona erdirmeye yetmedi.

Tartışanlar camiden çıkarıldı

Gerginliğin devam etmesi üzerine, tartışmaya karışan iki kişi camiden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.