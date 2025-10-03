Son Mühür- ABD’de federal hükümet, yeni mali yıl öncesinde Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümetin finansmanını sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı. Geçici bütçe tasarısının kabul edilememesi, 2019’dan bu yana ilk kez federal hükümetin kapanmasına yol açtı.

Geçici bütçe kabul edilmediği sürece federal kurumlar, temel hizmetler dışında tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalıyor. Bu durum, ABD’nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerini de etkiliyor.

Ankara Büyükelçiliği hesaplarından güncelleme

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle resmi X ve Instagram hesaplarının yalnızca acil güvenlik duyuruları için güncelleneceğini açıkladı. Büyükelçilikten yapılan paylaşımda, “Tüm faaliyetler yeniden başlamadan önce bu hesaplar, yalnızca güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgileri paylaşacaktır” ifadesine yer verildi. Bu paylaşımın ardından 2 gündür hesaplarda herhangi bir güncelleme yapılmadığı kaydedildi.

Vize ve pasaport hizmetleri koşullara bağlı devam edecek

Büyükelçilik, planlı vize ve pasaport işlemlerinin ise bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize hizmetleri, bütçe duraklaması sırasında mevcut koşullar doğrultusunda devam edecektir.” denildi.

Dünya genelindeki ABD Misyonları etkilendi

ABD’nin Hindistan, Manama, Nairobi, Prag, Lübnan ve Gana’daki büyükelçilikleri, federal fonlardaki kesintiler nedeniyle sosyal medya ve web sitesi güncellemelerini askıya aldı. Tüm bu misyonlar, yalnızca acil güvenlik ve emniyet bilgilerini paylaşacak; pasaport ve vize hizmetleri ise “durum elverdiği ölçüde” sürdürülecek.

Washington’daki hükümet kapanmasının etkileri

Kongre’nin yeni mali dönem öncesinde bütçe tasarılarını geçirememesi sonucu başlayan federal hükümet kapanması, birçok zorunlu olmayan federal operasyonu durdurdu. ABD hükümeti, Çarşamba günü faaliyetlerinin çoğunu askıya alırken, binlerce federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı ve günlük maliyetin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu bildirildi.

Bu çıkmazın çözümü için net bir yol bulunmazken ABD askerlerinin maaşlarını keseceği ve 750.000 federal çalışanın işten çıkarılmasına yol açacağı öngörülüyor.