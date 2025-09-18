Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin yaklaşık 145 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’ne bağlı Hawaii’deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami riski bulunduğunu duyurdu. Bölge halkına kıyı kesimlerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Can ve mal kaybı hakkında açıklama yok

Depremin ardından bölgede can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Bölge depremlere yabancı değil

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Kamçatka Yarımadası, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor. Bölge daha önce de büyük depremler ve tsunami riskleriyle sık sık gündeme gelmişti.