ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul ettiğini duyurmasının ardından kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir video yayınladı.

Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik yardımları için Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere teşekkür eden Trump, "Bu büyük bir gün. Bakalım her şey nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullandı. Bölgeye barış getirecek anlaşmanın artık neticeye ulaşması gerektiğini vurgulayan Trump, "Son sözü somut bir şekilde söylemeliyiz" diye konuştu..

"Başarmaya çok yakınız"

Bu sürecin önemli bir parçası olarak sağ ya da ölü tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Trump, "Rehinelerin evlerine dönmesini dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu. Bugünün "çok özel, belki de eşi görülmemiş bir gün" olduğunu vurgulayan Trump, "Herkese ve sürece katkı yapan tüm ülkelere teşekkürler. Bize muazzam bir yardım sağlandı. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istiyordu ve bunu başarmaya çok yakınız" değerlendirmesinde bulundu. Savaşı sona erdirecek anlaşmanın tüm taraflar için adaletli olacağını belirten Trump, "Hepinize teşekkür ederim, herkese adil davranılacak" dedi.