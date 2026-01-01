Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya yeni yılı karşılarken Rus ordusunun saldırgan tutumunu bir kez daha tırmandırdığını duyurdu. 31 Aralık gecesini 1 Ocak sabahına bağlayan saatlerde gerçekleştirilen geniş çaplı hava operasyonu, savaşın seyrine dair karamsar bir tablo çizerken, Ukrayna liderinden müttefiklerine yönelik kritik bir mesaj geldi.

Gece yarısı İHA yağmuru: 200’den fazla araçla saldırı

Resmi sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Zelenskiy, Rusya’nın yılbaşı gecesi için hazırladığı yıkım planının detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Ukrayna toprakları gece boyunca 200’ün üzerinde insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Rusya’nın bu hamlesini, savaşın yeni yılda da aynı şiddetle devam edeceğinin açık bir göstergesi olarak niteleyen Devlet Başkanı, sivilleri hedef alan bu saldırıların stratejik bir yıldırma politikası taşıdığını vurguladı.

Zelenskiy’den batılı müttefiklere acil çağrı

Hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çeken Volodimir Zelenskiy, uluslararası toplumun ve destekçi ülkelerin askeri yardımlarını hızlandırması gerektiğini belirtti. Rusya’nın bayram veya tatil demeden saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden lider, savunma mekanizmalarındaki herhangi bir aksamanın veya teslimat gecikmesinin telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Zelenskiy, Ukrayna semalarının güvenliğini sağlamak adına müttefik ülkelerin kapasitelerini artırma konusundaki taahhütlerine sadık kalmaları gerektiğini ifade etti.