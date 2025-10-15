ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın şartları yerine getirmemesi durumunda İsrail’in Gazze’ye yeniden saldırabileceğini söyledi.

“Hamas ateşkesi bozarsa İsrail geri döner”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması hakkında ABD basınına konuştu. Trump, Hamas’ın anlaşmanın koşullarını uygulamayı reddetmesi halinde İsrail’in Gazze’ye yeniden operasyon başlatabileceğini belirtti.

“Hamas silah bırakmayı reddederse, İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklarına geri döner,” diyen Trump, İsrail’in olası bir ihlal durumunda askeri hazırlık içinde olduğunu ima etti.

“20 esirin kurtarılması çok önemli”

Trump, Gazze’de halen sağ olduğu düşünülen 20 esirin kurtarılmasının ateşkes sürecinin en kritik unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

“Gazze’deki sağ olan 20 rehinenin kurtarılması büyük bir öncelik. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması ateşkesin devamı açısından hayati,” ifadelerini kullandı.

“Netanyahu ile tartıştım, İsrail’i durdurmak zorunda kaldım”

Trump, ateşkes sürecinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaşadığı gergin görüşmeleri de anlattı.

“Onları durdurmak zorunda kaldım. Netanyahu ile tartıştım,” diyen Trump, İsrail ordusunun operasyonlarını geçici olarak durdurması için bizzat devreye girdiğini ifade etti.

Ateşkesin sağlanmasında ABD’nin diplomatik baskısının belirleyici olduğu belirtiliyor.

“Hamas şu anda kendi çetelerini temizliyor”

Gazze Şeridi’nde devam eden iç çatışmalara da değinen Trump, Hamas’ın bölgedeki bazı gruplarla silahlı çatışma yaşadığını söyledi.

“Hamas şu anda kendi içindeki çeteleri temizliyor,” diyen Trump, örgüt içi gerilimlerin ateşkesin geleceğini etkileyebileceğini öne sürdü.

“İran artık bir sorun değil”

Ateşkes sürecine 59 ülkenin dahil olduğunu belirten Trump, bu gelişmenin Orta Doğu diplomasisinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu savundu.

“Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Şimdi hepsi gerçekleşiyor. İbrahim Anlaşmaları’nın bir parçası olmak istiyorlar. İran artık bir sorun değil,” şeklinde konuştu.

Trump, İran’ın bölgedeki etkinliğinin azaldığını ve İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) sürecinin yeniden hız kazandığını söyledi.