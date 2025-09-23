Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, kürsüye yalnızca Türkiye adına değil, “sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için” çıktığını belirterek başladı.

Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür eden Erdoğan, henüz bu adımı atmayan devletlere de çağrıda bulundu: “Filistin’in tanınması için daha fazla gecikilmemeli.”

“Gazze’de her saat bir çocuk ölüyor”

Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani yıkıma dikkat çekerek, “Son 23 aydır her saat bir çocuk acımasızca hayattan koparılıyor” dedi. 365 kilometrekareye sıkışan 2,5 milyon Gazzelinin her gün yerinden edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “2-3 yaşında çocukların kolları, bacakları olmadan hayata tutunmaya çalıştığı fotoğraflar Gazze’nin olağan manzarası haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Bu insanlığın dip noktasıdır”

Gazze’de çocukların anestezi yapılmadan ampute edildiğini anlatan Erdoğan, “Bir çocuğun eline diken batsa anne babalar üzülüyor. Ama Gazze’de çocuklar ilaçsız, açlık içinde ölüyor. Bu insanlığın dip noktasıdır” dedi. Yaşananların bir terörle mücadele değil, “7 Ekim gerekçesiyle yürütülen bir işgal, tehcir ve toplu kıyım politikası” olduğunu vurguladı.

“Gazze’de savaş yok, toplu kıyım var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının yalnızca Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmadığını; Suriye, İran, Yemen ve Lübnan’a yöneldiğini söyledi.

“Gazze’de savaş yoktur. Bir yanda en modern silahlara sahip düzenli ordu, diğer yanda masum siviller vardır” diyen Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun barışa yönelik hiçbir iradesinin olmadığını belirtti.

“Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günü”

Dünya liderlerine seslenen Erdoğan, “Gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür” dedi. Erdoğan, İsrail’in saldırılarının antisemitizmi de körüklediğini ifade ederek, soykırımdan sorumlu kadronun mutlaka uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Suriye ve bölgesel mesajlar

Suriye’deki gelişmelere değinen Erdoğan, “Eli kanlı rejime karşı mücadele eden Suriye halkı, büyük bedeller ödeyerek elde ettiği zaferi menziline ulaştıracaktır” dedi.

Suriye’de istikrarın kökleşmesinin yalnızca Suriyelilere değil, tüm komşu ülkelere ve bölgeye fayda sağlayacağını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı: “Adil barış”

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak “Savaşın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz” anlayışıyla ateşkes çabalarının süreceğini belirtti.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Erdoğan, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türkleri adanın eşit sahibidir, azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan Doğu Akdeniz projelerinin başarısız olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, uluslararası topluma çağrı yaptı: “Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonlara artık son verilmeli.”