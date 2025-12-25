A101 market zinciri, 25 Aralık Perşembe günü için hazırladığı "Ekstra" kampanyası kapsamındaki yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği listede, yüksek çözünürlüklü dev ekran televizyonlardan, güncel donanıma sahip akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Zincir market, yılın son günlerinde tüketicilere elektronik kategorisinde çeşitli fırsatlar sunuyor.

A101 Dev Teknoloji İndirimi İçin Düğmeye Bastı: 85 İnç Dev Ekran ve Akıllı Telefon Fırsatları Raflarda

Tüketiciler, hem fiziksel mağazalarda hem de dijital satış kanallarında geçerli olacak indirimlerin detaylarını inceliyor. Özellikle mobil iletişim, görüntüleme sistemleri ve ev güvenliği alanlarına odaklanan bu haftaki kampanya, fiyat-performans dengesini gözeten modelleri öne çıkarıyor. 25 Aralık A101 kataloğu ile birlikte satışa sunulan teknolojik ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatlandırma detayları netleşiyor.

Dev Ekranlı Televizyon ve Güvenlik Çözümleri

Kataloğun odak noktasında, ev sinema sistemlerini güçlendirmek isteyenlere hitap eden Dijitsu 85DQ38000 model televizyon bulunuyor. 85 inçlik (yaklaşık 216 ekran) boyutuyla dikkat çeken cihaz, 4K UHD QLED görüntü teknolojisini barındırıyor. Google TV işletim sistemi, dahili Wi-Fi ve 3 adet HDMI girişi gibi bağlantı özelliklerine sahip olan bu model, 52.999 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Ev ve araç güvenliği konusunda da yeni çözümler katalogda yer alıyor. Sürücüler için Lingdu V630 4K 3 kameralı akıllı araç kamerası 4.599 TL fiyatla satışa çıkıyor. Ev içi izleme sistemleri arayanlar için Xiaomi C302 akıllı kamera 1.749 TL, evindeki internet kapsama alanını genişletmek isteyenler içinse Xiaomi Mi AC1200 Wi-Fi güçlendirici 1.049 TL etiket fiyatıyla raflara geliyor.

Akıllı Telefonlarda Realme ve Xiaomi Rüzgarı

A101 25 Aralık kataloğunda mobil cihaz kategorisi, farklı bütçelere hitap eden modellerle zenginleşiyor. Çin menşeli teknoloji üreticilerinin güncel modelleri kampanyaya dahil oluyor. Realme markasının üst segmenti zorlayan modeli C75, 8 GB RAM ve 512 GB geniş depolama alanıyla 12.299 TL seviyesinden satılıyor. Aynı markanın giriş ve orta segmente hitap eden modellerinden Realme Note 60 (4/128 GB) 6.699 TL, Realme C65 (8/128 GB) ve Realme C61 (6/128 GB) modelleri ise 7.499 TL fiyatla alıcı bekliyor.

Xiaomi tarafında ise Redmi serisinin yeni üyelerinden 15C modeli göze çarpıyor. 6,9 inçlik geniş ekranı, 50 MP arka kamerası ve 6000 mAh batarya kapasitesiyle gelen cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB hafıza seçeneğiyle 9.999 TL'den tüketicilerle buluşuyor.

Ödeme Kolaylıkları ve Taksit Seçenekleri

Market zinciri, yüksek fiyatlı teknolojik ürünlerin alımını kolaylaştırmak adına çeşitli finansal avantajlar sunuyor. Televizyon alışverişlerinde tüm televizyonlar için peşin fiyatına 4 taksit imkanı sağlanıyor. Diğer elektronik ürünlerde ise 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit avantajı uygulanıyor. Tüketiciler; Paraf, Bankkart, World, Axess ve Bonus özellikli kartlarla bu kampanyadan yararlanabiliyor. Ayrıca "Hadi Kredi Kartı" kullanan müşterilere özel yüzde 10 nakit iade fırsatı da kampanya şartları arasında yer alıyor.