Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Bölgesi’nde yer alan Sloviansk kentine düzenlediği hava saldırıları can kaybına ve büyük çaplı yıkıma yol açtı. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılar, kentte paniğe neden oldu.

7 hava bombası kullanıldı

Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin, yerel saatle 16.00’da yaptığı açıklamada, saldırılarda toplam 7 hava bombasının kullanıldığını duyurdu. Bombardımanın özellikle yerleşim alanlarını hedef aldığı belirtildi.

Anne ve 11 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Filashkin’in verdiği bilgilere göre, saldırılarda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile annesi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan iki kişinin cansız bedenlerinin arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı bildirildi. Yetkililer, saldırıların siviller üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yaralı sayısı 16’ya yükseldi

Hava saldırılarında 1’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere sevk edildiği, bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Sivil yapılar ve altyapı büyük zarar gördü

İlk tespitlere göre saldırılar sonucunda 14 müstakil sivil konut, 2 çok katlı bina ve bir idari binada hasar oluştu. Ayrıca bir sivil altyapı tesisi, bir akaryakıt istasyonu ile depo ve hangarların da bombardımandan etkilendiği bildirildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor

Yetkililer, saldırının ardından bölgede detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Sloviansk’ta güvenlik önlemleri artırılırken, sivillerin güvenli alanlara yönlendirildiği ve yeni saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı ifade edildi.