Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Çin, Hindistan ve Rusya'ya yönelik planlarına darbe vurabilecek bir gelişmenin sinyalleri geliyor.

Nisan ayında gümrük tarifeleri artışına giden Trump, Çin'le geçici uzlaşmak zorunda kalmış, Hindistan'ı ise özellikle Rusya petrolünü almama konusunda baskı altına almıştı.

Ukrayna ve Rusya arasında üç yıldır devam eden savaş öncesi Rusya'dan ihtiyacının yüzde 2'si kadar petrol alan Hindistan savaş döneminde bu rakamı yüzde 36'ya kadar çıkarmıştı.



Hindistan'dan Yuan hamlesi...



Savaş nedeniyle ekonomisi zor günler geçiren Rusya için hayati önem taşıyan Hindistan ve Çin pazarında sıcak bir gelişme yaşandı.

Hindistan, Rusya’dan aldığı petrolün ödemesini Yuan ile yapmaya başladı

Reuters ajansına konuşan kaynaklar, Rus petrolü tedarik eden aracıların Hintli kamu şirketlerinden giderek daha sık Yuan ile ödeme talep ettiğini belirtti.



ABD için kırmızı çizgi...



Türkiye'de enerji sektörü alanında önde gelen uzmanlarından Ali Arif Aktürk, Hindistan, Rusya ve Çin üçgeninde yeni bir döneme işaret eden gelişmeyi değerlendirdi.

''ABD için kırmızı çizgi. Hem de Rupi ya da Ruble değil üçüncü bir ülkenin para birimi Yuan ile yapılan ödeme.' hatırlatmasında bulunan Aktürk,

Rusya ve Çin arasındaki ticarette Rusya aleyhine az bir açık olduğuna dikkat çekerek,

''Çin-Hindistan ticaret dengesinde 100 milyar dolara yakın Hindistan’ın aleyhine bir açık var. Rusya bu durumda Hindistan'dan aldığı Çin para birimi Yuan’ı Çin'le olan ticaretinde kullanabilir.'' mesajı verdi.