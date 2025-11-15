İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Mardin’de işlenen kadın cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016’da yaşanan olayla ilgili düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, Midyat ilçesinde 4 aylık hamile N.Ş.’nin cesedi, evinin yakınındaki bir su kuyusunda bulunmuş, ancak darbe gecesi yaşananlar nedeniyle failler tespit edilememişti. Mardin’de yürütülen detaylı ve teknolojik çalışmalar kapsamında mevcut deliller kriminal laboratuvarda yeniden incelendi. Elde edilen biyolojik deliller doğrultusunda faillerin peşine düşüldü ve yapılan mukayese sonucunda 5 şüpheli yakalandı. Devam eden incelemelerde, DNA eşleşmesi ile cinayeti işlediği belirlenen M.U.G. Bursa’da yakalandı. Failin kardeşi M.G.’nin de suça iştirak ettiği saptanırken, iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakan Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya, "Jasat'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel JASAT Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.