Son Mühür/ Merve Turan- Seferihisar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ferit, evinin önüne kurduğu mütevazı mandalina tezgâhıyla yalnızca satış yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gösterdiği büyük duyarlılıkla tüm topluma örnek teşkil ediyor. Küçük yaşına rağmen kendi bahçesindeki mandalina ağaçlarından özenle topladığı ürünleri satan Ferit, elde ettiği gelirin bir kısmını sokak hayvanlarına mama almak için ayırarak büyük bir sosyal sorumluluk bilinci sergiliyor.

Başkan Yetişkin'den özel davet: Şenlikte Ferit’e en iyi yer

Ferit'in bu örnek teşkil eden davranışı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de dikkatini çekti. Başkan Yetişkin, minik girişimcinin standını bizzat ziyaret ederek tebriklerini iletti ve Ferit’e bu yıl düzenlenecek olan Seferihisar Mandalina Şenliği’nde özel bir satış alanı tahsis edileceği müjdesini verdi.

Başkan Yetişkin, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Ferit’in hem gösterdiği emeğin hem de sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığının herkesi gururlandırdığını dile getirdi. Yetişkin, “Ferit’in bu iyilik dolu çabasını herkesin görmesi adına, Mandalina Şenliğimizde ona en ön sırada bir stant ayırıyoruz,” dedi. Yetişkin sözlerine şunları ekledi: “Ferit gibi üreten, çalışan ve toprağına sahip çıkan çocuklarımız var oldukça, Seferihisar’ın geleceği her zaman umutla dolu olacaktır. Bizim en büyük gücümüz ve ilham kaynağımız, bu güzel çocuklarımızın tertemiz yüreğidir.”

Vatandaşlardan yoğun ilgi: Ferit’in standı solup taşıyor

Belediyenin daveti üzerine Mandalina Şenliği'ndeki yerini alan Ferit’in standı, kısa sürede hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar, sadece Ferit’in taze mandalinalarını satın almakla yetinmiyor, aynı zamanda küçük çocuğun kazancıyla sokak hayvanlarına sağladığı anlamlı destek nedeniyle kendisine büyük takdirlerini ve tebriklerini iletiyor. Ferit'in mandalina satışları, iyilik zincirini büyüten bir harekete dönüşmüş durumda.