Son Mühür/ Merve Turan- Menderes Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yıldönümünde, büyük bir özenle hazırlanan bir dizi etkinlikle anacak. 10 Kasım günü gerçekleşecek olan anma programları, Ata'nın mirasına sahip çıkma bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Saygı duruşu ve sanat buluşması

Anma töreni, geleneksel olarak derin bir saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Resmi konuşmaların ardından Menderesli vatandaşlar, Atatürk’ün yaşamı boyunca büyük bir sevgiyle dinlediği türkülerle duygusal bir yolculuğa çıkacak. Program kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği Menderes Şubesi iş birliğiyle düzenlenen “Atatürk’e Özlem” konulu resim ve şiir yarışmasının kazananları ödüllendirilecek. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm eserler, sanatsal bir sergiyle halkın beğenisine sunulacak.

Mandalinadan oluşan dev silüet

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, anma programının sonunda son derece dikkat çekici bir performansa imza atacak. Bölgenin simgesi olan Gümüldür Satsuma mandalinası kullanılarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün etkileyici silüeti ve imzası dev bir görsel kompozisyonla oluşturulacak. Bu özgün etkinlik, hem yerel ürünü vurgulayacak hem de Ata’ya duyulan bağlılığın yaratıcı bir ifadesi olacak.

Başkan Çiçek: Mirası yaşatıyoruz

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinliklere dair yaptığı açıklamada, “Atatürk’ü daima özlemle yâd ediyor ve onun fikirlerini geleceğe taşımayı bir görev biliyoruz. Gerçekleştireceğimiz bu programla Ata’mızı resimde, şiirde ve sanatsal ifadelerde yaşatacağız. Tüm ilçe sakinlerimizi, Ulu Önderimize olan saygı ve sevgi gösterimize ortak olmaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.