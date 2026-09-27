Son Mühür- Yaklaşik 500 bin mağdurun bulunduğu fon krizinde 2 milyar liraya yakın haksız kazanç iddiaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğa vedasına kapı aralamıştı.

''Bu topraklarda çürüme bir kaza değildir'' hatırlatmasında bulunan Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan,

''Adına ister “fon” deyin, ister en masum sığınma hakkını tezgâha süren “evim” masalları… Rakamların arkasında gizlenen şey hiçbir zaman sadece para olmadı. Çalınan; bir emeklinin son nefesine sakladığı onurdu. Bir gencin başını sokacak çatı düşüydü. Çocuğunun rızkını bir parça güvenceye çevirmeye çalışan anne babanın uykusuydu.

Vatandaş açlıktan kırılırken...



Vatandaş açlıktan kırılırken AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya bir koymuş, milyar dolarlık servetler konuşulmuş. Kocası ayrı. Vahşice. Hiç duraksamamış. Partinin bile doyuramadığı bir açlıkla atılmış, atılmış, atılmış; yoksulun canı üzerine.

Ne kadar yalın. Ne kadar acımasız'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti.

Kurttan merhamet beklenmez...



''Biri avcıdır, diğeri bekçi. Bekçiyle avcı el sıkıştığında olan şey olur. Fonların, sahte cennet vaat eden tezgâhların ve denetimsiz soygunun özeti tam bu ortaklıktır. Kurttan merhamet beklenmez. Ama köpek bekçilik değil ortaklık yapmaya başladığında ne adalet kalır ne kuzu.

Düzen entrika olunca doğrunun yerini yanlış alır. Liyakatsizlik, rüşvet ve koltuk kapma yarışı kurumsal çürümeyi egemen kılar. Çürüyen yalnızca foncular ve denetleyenler değildir. Göz göre göre bataklığa sürüklenen düzenin ta kendisidir.

Süslü mazeretlerle ödenmez...



Çürüyen her şey düşer'' vurgusunda bulunan Tuncay Özkan,

''Önümüzdeki günlerde ekranlarda “üzgünüz” edebiyatı yağacak. “Biz de mağduruz” diye başlayan pişkin cümleler duyulacak. Nasıl soyulduğunuzu hatırlayın. Çalınan hayatların bedeli süslü mazeretle ödenmez.

Pişmanlık onların olsun.

Avaz avaz bağırın, ey soyulan millet.

Erken seçim isteyin.

Bu köhne düzenden kurtulun.

Yenilenin ki hesap sorulsun.

Milletin bir geleceği olsun.

Çünkü açlık sadece midede değil; vicdanda, adalette ve umutta da açlıktır.

Ve bu açlığı doyuramayan iktidar, eninde sonunda kendi doymak bilmezliğinin altında kalır'' mesajı verdi.