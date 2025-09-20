Son Mühür- Ülkede enflasyon, hayat pahalılığı her geçen gün hane halkını, çiftçiyi, esnafı yoksulluğa sürüklüyor. Siyasi iktidarın geniş kesimlerinin sorunlarına çözüm üretmek yerine sorunları görmezden geldiğini ve emeği de emekliyi de gençleri de yok saydığını vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi girdi maliyeti altında eziliyor, maliyetine ürün satamıyor. Aracı eliyle katlanan ürün fiyatları, dar ve sabit gelirlilerin raftaki ürünü almasına olanak sağlamıyor. Esnaf, sattığı ürünü aynı fiyata yenisini alıp rafa koyamıyor. İşçi, işsiz, çiftçi, emekli, esnaf… Toplumun geniş kesimleri derin bir yoksulluğa sürükleniyor” diye tepki gösterdi.

“İktidar çalışanın, emeklinin zam talebini karşılayamıyor”

Gürer, zor günler yaşayan emeklinin, ücretlinin, memurun ücret ve maaşlara zam talebinin karşılanmadığını vurguladı.

“Çiftçi girdi maliyeti altında eziliyor”

Çiftçi ve esnafın da emekliliğe erişmesinin güçleştiğini, prim yatırmada zorlandığını, emeklilik için prim yatıramadığı için sistem dışında kaldığını anlatan Gürer, “Cumhurbaşkanı seçim öncesi BAĞ-KUR primini 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürdü. ‘Hayırlı olsun’ dediğinden bugüne geçen ve üç yıla yaklaşan sürede kanuni düzenleme yapılmadı. Prim sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

Gürer, Çiftçi girdi maliyeti altında eziliyor, maliyetine ürün satamıyor. Aracı eliyle katlanan ürün fiyatları, dar ve sabit gelirlilerin raftaki ürünü almasına olanak sağlamıyor. Esnaf, sattığı ürünü aynı fiyata yenisini alıp rafa koyamıyor. İşçi, işsiz, çiftçi, emekli, esnaf… Toplumun geniş kesimleri derin bir yoksulluğa sürükleniyor” ifadelerine yer verdi.

“Mutlu azınlık dışında dertsiz kesim yok”

Eğitim döneminin başlamasının okul giderlerini artırdığına dikkat çeken Gürer, şunları söyledi:

“Taşımalı eğitimde öğrenciler için de aileler için de sorun var. Öğrencilerin, aile bütçesi daralması sonucu yaşadığı mağduriyetler katlanmış bulunuyor. Yemek öğün sayısını azaltan öğrenciler var. Her istediğine eremeyen gençler mutsuz. Okul dışı gelir için çalışan öğrenci sayısının artması, eğitimin verimliliği için de sorun oluşturacak. Yurt sorunundan ek bir kitaba erişmeye kadar sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Sosyal etkinliklere katılım dahi zorlaştı. Mutlu azınlık dışında dertsiz kesim yok. İcralar artmış, borçlar katlanmış, geçim sıkıntısı her kesimi sarmış durumda. Çare var. Seçim ile iktidar değişimi, sorunlara da çözüm yaratacak.”

“Taşeron uygulaması modern köleliktir”

Yıl sonuna doğru taşeron çalışanların çalışma sürelerinin “girdi-çıktı” yapılarak düzenlendiğini ve bu dönemde bazı taşeron işçilerin işsiz bırakıldığını, taşeron uygulamasının modern bir kölelik olduğunu ifade eden Gürer, “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir kısım kamu taşeronu kurum şirketlerine alınsa da KİT ve belediyelerde taşeron devam etmektedir. Taşeronda çalışma düşük ücret ve güvencesiz çalışma, emek sömürüsüdür. Tüm taşeronda çalışanlara ve 4 Aralık mağdurlarına kadroları verilmelidir. Kamu’da taşeron işçi olmamalıdır. Sağlıkta, ulaştırmada, güvenlikte, tarımda, Milli Eğitim’de binlerce taşeron çalışana kadro verilmelidir” dedi.

“Staj ve çırak mağduriyeti Mecliste ele alınmalıdır”

Gürer, staj ve çırak mağdurlarının da işe başladığı gün sigorta kartı verilmesine rağmen bu kart ile yalnızca kaza sigortası yapıldığını, emekliliğe esas sigortanın ise 18 yaş dolmadan başlatılmadığını belirterek şunları ekledi:

“İş var, işçi gibi çalışıyor ama yaşın 18 olmadan emekliliğe esas sigorta başlatmamak büyük haksızlıktır. Primi yatırıp işe başladığı gün stajyer ve çırak için emekliliğe esas sigortanın başlaması sağlanmalıdır. Staj ve çırak mağduriyeti bir an önce sonlandıracak düzenleme Mecliste ele alınmalıdır.”