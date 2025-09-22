Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, tehlikeli kimyasal madde içermesi nedeniyle Lesa markalı "Fruit Slym Böğürtlen" isimli yumuşak oyuncağın piyasaya sürülmesinin yasaklandığını ve mevcut ürünlerin geri çağrıldığını duyurdu.

Riskli durum ve ürün detayları

Emirhan Pamuk firması tarafından üretilen ve Türkiye menşeli olan bu yumuşak oyuncak, yapılan incelemeler sonucunda yasal sınırların üzerinde bor maddesi içerdiği için güvensiz kabul edildi. Ürünün etiket adı "Lesa Fruit Slym Böğürtlen", model veya seri numarası bulunmuyor. Firmanın adresi ise Tekirdağ olarak belirtildi.

Alınan önlemler ve yasal dayanak

Tüketici sağlığını korumak amacıyla, 13 Eylül 2025 tarihinde alınan kararla ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve halihazırda piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Bu önlem, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirildi.

Tüketicilere çağrı

Söz konusu ürüne sahip olan tüketicilerin, sağlık riskleri nedeniyle ürünü kullanmayı derhal bırakmaları ve ürünü aldıkları yere iade etmeleri önemle rica olunur. Tüketicilerin güvenliğine yönelik bu tür denetimlerin, Bakanlık tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.