Son Mühür- 2015 yılında yollarını ayıran model Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, çocukları Kuzey ve Uzay için kurdukları dostluğu sürdürmeye devam ediyor. Ünlü model, son olarak oğullarıyla birlikte Emre Altuğ’un konserine giderek eski eşine destek verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Konser öncesi gazetecilerle ayaküstü konuşan Şıkel’e, son günlerde gündemde olan Mine Koşan krizi soruldu. Şıkel, hakkında çıkan iddialar üzerine sessizliğini bozdu.

“Kendisi çok özel bir sanatçı”

Müzikalden ayrılan Mine Koşan’a ilişkin konuşan Şıkel, “Kendisi çok değerli, çok özel bir sanatçı… Bu konu tamamen onun ve yapım şirketinin arasında. Ben kendisine güzel bir mesaj gönderdim ama dönüş yapmadı. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Mine Koşan neden kadrodan çıkarıldı?

Son günlerde gündemi meşgul eden tartışma, Koşan’ın ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalinden bir telefonla çıkarıldığını açıklamasıyla büyümüştü. İddialara göre bu kararın perde arkasında Çağla Şıkel’in talebi vardı.

“Zamanında gelmedi” tartışması

Kulislerde konuşulanlara göre Koşan ve Şıkel arasında prova sürecinde anlaşmazlık yaşandı. Koşan, Şıkel’in “Zamanında gelmedi” diyerek şikayette bulunduğunu ve ardından kadrodan ayrılışının kendisine telefonla bildirildiğini doğrulamıştı.

Gözler yapım şirketine çevrildi

Tartışma büyürken kamuoyu, yaşanan ayrılığın gerçek nedenine dair yapım şirketinden gelecek açıklamayı bekliyor. Şıkel ise sürecin kendisiyle ilgisi olmadığını vurguluyor.