Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi ekiplerinden Altınordu, başantrenör Levent Matmeriçli ile yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertli kulüp, tecrübeli antrenörle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “A Takım başantrenörümüz Levent Matmeriçli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Değerli hocamıza kulübümüze kazandırdığı şampiyonluk ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Şampiyonlukla gelen ayrılık

Levent Matmeriçli, geçtiğimiz sezon Altınordu Kadın Voleybol Takımı’nı 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e taşıyarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde önemli bir ivme kazanan takım, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı.

Ligde zor günler geçiriyor

İzmir temsilcisi Altınordu, Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ligde alt sıralarda yer alan kırmızı-lacivertliler, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Yeni rota: Yeniden çıkış hedefi

Kulüp yönetiminin, takımı yeniden ivme kazandıracak bir isimle anlaşmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Altınordu’nun önümüzdeki haftalarda yeni teknik ekibi duyurması bekleniyor.