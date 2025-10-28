Saat 22.48 sıralarında Türkiye'nin pek çok ilindeki vatandaşlar panik anlarını yaşadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem; başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çok sayıda il ve ilçeden de hissedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de merakla beklenen ilk açıklama geldi.

Prof. Dr. Naci Görür: "Hasarlı evlerden uzak durun!"

Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yapmış olduğu ilk açıklamada, "Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun." ifadelerini kullandı.