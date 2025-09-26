Evlerin vazgeçilmezi olan çamaşır makineleri, teknolojinin gelişmesiyle daha dayanıklı ve donanımlı hale gelse de yanlış kullanım nedeniyle beklenenden önce arıza yapabiliyor. Servis ustaları, basit ama etkili alışkanlıkların makine ömrünü yıllarca uzatabileceğini belirtiyor.

Temizlik Modunu Ayda Bir Çalıştırın

Uzmanlara göre, modern çamaşır makinelerinin çoğunda kendi kendini temizleme özelliği bulunuyor. Haftada en az iki kez kullanılan makinelerde bu özelliğin ayda bir kez çalıştırılması, deterjan ve kireç kalıntılarının giderilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca makinenin filtrelerinin de her ay düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

Tamburu Tamamen Doldurmayın

Üreticilerin belirttiği maksimum kapasiteye güvenerek tamburu tamamen doldurmak, makinenin hem motorunu hem de rulmanlarını zorlayarak ömrünü kısaltıyor. Servis ustaları, tamburun en fazla dörtte üç oranında doldurulmasının ideal olduğunu vurguluyor. Bu sayede hem çamaşırlar daha iyi temizleniyor hem de makine zorlanmıyor.

Basit Önlemlerle Yıllarca Sorunsuz Kullanım

Çamaşır makinelerinin uzun ömürlü olması için ayrıca deterjan miktarına dikkat etmek, makineyi düz zemine yerleştirmek ve hortum bağlantılarını düzenli kontrol etmek de önem taşıyor. Küçük bakım adımları, ileride karşılaşılabilecek büyük masrafları önlüyor.

Küçük Alışkanlıklar, Büyük Kazanç

Uzmanlar, çamaşır makinelerinin aslında onlarca yıl çalışacak şekilde tasarlandığını ancak kullanıcı hatalarının bu süreci kısalttığını hatırlatıyor. Temizlik modunu kullanmak, tamburu aşırı doldurmamak ve filtre temizliğini aksatmamak, makinelerin ömrünü uzatarak hem bütçeyi hem de zamanı koruyor.