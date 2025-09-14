Muğla’nın Fethiye ilçesinde, zamanın adeta durduğu Kayaköy, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor. Bir zamanlar 6 bin 500 kişinin yaşadığı köy, mübadele sonrası boşalmış ve harabeye dönmüş. Eski adı Levissi olan köy, taş evleri, 14 şapeli ve iki kilisesiyle geçmişin izlerini koruyor.

Tarihi ve Kültürel Miras

Kayaköy, sadece taş evleriyle değil, aynı zamanda geçmişte sahip olduğu altyapı ile de dikkat çekiyordu. Köyde kız ve erkek ilkokulları, doktor ve eczaneler bulunuyordu. Ayrıca çok sayıda dükkan ve gazete ile köyün sosyal hayatı oldukça canlıydı. Mübadele döneminde Rumların Yunanistan’a gönderilmesi, köyün bu canlılığını kaybetmesine neden oldu.

Yeni Yerleşim ve Turizm

Köyü terk eden halkın ardından Müslüman nüfus yerleşmiş, ancak bölgenin tarımsal yapısına uyum sağlayamayınca köy tamamen boşalmış. Günümüzde Kayaköy, tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bir açık hava müzesi niteliğinde. Ziyaretçiler, köyün alt kısmında kurulan yeni yerleşimde köylülerin hazırladığı yöresel lezzetlerin tadını çıkarabiliyor.

Film Platolarına Ev Sahipliği

Kayaköy, sinemaseverler için de ayrı bir öneme sahip. 1987 yapımı "Gece Yolculuğu" filminde köy, sahnelerin çekildiği yerlerden biri olarak kullanıldı. Bu durum Kayaköy’ü sadece tarih meraklılarının değil, sinema tutkunlarının da ilgisini çeken bir destinasyon haline getiriyor.

Ulaşım ve Konum

Fethiye’ye sadece 7 kilometre mesafede olan Kayaköy’e ulaşım oldukça kolay. Fethiye otogarından kalkan dolmuşlar ile yaklaşık 20 dakikada köye varmak mümkün. Ayrıca köy, Ölüdeniz’e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve yürüyerek ulaşım sağlanabiliyor.

Geçmişten Günümüze Kayaköy

Kayaköy, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir köy olarak Türkiye’nin turizm haritasında özel bir konumda yer alıyor. Terk edilmiş evleri, şapelleri ve taş sokakları ile ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bu eşsiz köy, hem tarih hem de kültür meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir adres.