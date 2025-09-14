Son Mühür- Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan Migros, farklı konsept ve segmentlerdeki mağazalarıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. 2025 yılı itibarıyla, Migros grubuna ait her bir mağaza türünün kendine özgü bir alışveriş deneyimi sunduğunu ve bu deneyimin çalışma saatlerinden mağaza sayısına kadar birçok farklılıkla şekillendiğini görüyoruz.

Migros mağaza çeşitleri ve çalışma saatleri

Migros, alışveriş alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara göre farklı formatlarda hizmet veriyor. Her bir format, tüketicilere özel bir alışveriş ortamı sunmak üzere tasarlandı. 2025 yılına ait güncel çalışma saatleri ise şu şekilde:

M Migros

Bu format, standart süpermarket olarak bilinir ve genellikle daha geniş bir ürün yelpazesi sunar. M Migros mağazaları, 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet vererek temel market ihtiyaçlarını karşılar.

MMM Migros

Hipermarket konseptindeki bu büyük mağazalar, gıdadan elektroniğe, ev eşyasından giyime kadar çok sayıda ürünü tek çatı altında toplar. MMM Migros’lar, sabah 08.30’dan gece 22.00’ye kadar açıktır.

Migros Jet

Hızlı ve pratik alışveriş arayanlar için ideal olan Migros Jet, daha küçük metrekarelere sahip ve genellikle merkezi noktalarda yer alır. Çalışma saatleri 09.00-21.30 olarak belirlenmiştir.

Macrocenter ve Mion

Migros çatısı altındaki bazı markalar, daha niş bir kitleye odaklanarak özel alışveriş deneyimleri sunar.

Macrocenter

Premium segmentte yer alan Macrocenter, gurme ürünler, ithal lezzetler ve özel şarap seçenekleri gibi butik bir yelpaze sunar. Macrocenter mağazaları, 08.30-22.00 saatleri arasında kapılarını müşterilerine açar.

Mion

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine odaklanan Mion, güzellik ve bakım alanındaki geniş ürün çeşitliliğiyle öne çıkar. Mion mağazaları, alışveriş merkezlerinin standart saatlerine uyum sağlayarak 10.00-22.00 saatlerinde hizmet verir.

2025 yılı mağaza sayıları kaç?

Migros'un Türkiye genelindeki yaygınlığı, farklı konseptlerdeki mağaza sayılarıyla da kendini gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla şirket, pazar liderliğini perçinlemeye devam ediyor:

Migros (M, MM, MMM): Türkiye genelinde en yaygın zincir olan Migros, standart süpermarket ve hipermarket formatlarında toplam 3.385 mağazaya ulaştı.

Macrocenter: Butik alışverişin adresi olan Macrocenter’ın mağaza sayısı 230’a yükseldi.

Mion: Kişisel bakım alanındaki büyümesini sürdüren Mion, Türkiye genelinde 105 mağazayla hizmet veriyor.