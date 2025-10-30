Başvurunun şu an Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci tarafından incelendiği bildirildi.

Böcek, geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurmuştu. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve yeniden cezaevine götürüleceği bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek ise 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi; gözaltına alınan 17 kişiden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.’nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürüldü. Rüşvet paralarının yatırıldığı iddia edilen döviz bürosu ile paraların altına çevrildiği belirtilen iki kuyumcu işletmesine kayyum atandı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül’de tutuklandı. 10 Eylül’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, iş insanı M.E.H., Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S., ANT Tepe şirketinin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklandı; Böcek’in eski gelini Z.K. dahil 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H., T.S. ve İ.E. 27 Eylül’de serbest bırakıldı.