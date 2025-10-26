Son Mühür- Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması çerçevesinde bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Saat 10.55’te adliyeye getirilen İmamoğlu’nun ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü ve 18.57’de tamamlandı.

“Casusluk ithamı hayatım için büyük hakarettir”

Savcılıkta açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yöneltilen casusluk suçlamasını sert şekilde reddetti:

“Casusluk suçlaması, bana yapılabilecek en ağır ve en mantıksız ithamdır. Hayatımda duyduğum en büyük hakarettir” ifadelerini kullandı.

Tebrik ziyaretleri ve tanıdık isimler

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade veren ve daha sonra etkin pişmanlıkçı olan Hüseyin Gün ile Seher Erçili Alaçam hakkında da konuştu. İmamoğlu, isimleri doğrudan hatırlamadığını ancak fotoğraflarını gördükten sonra anımsadığını belirtti:

“Bu şahsı hatırlamıyorum. Fotoğraf 2019 seçimleri sonrasında yapılan bir tebrik ziyaretinde çekilmişti.”

Seher Erçili Alaçam için ise, “Şık giyimli, evlat yaklaşımıyla ilgilenen bir kadındı, ismini hatırlamıyorum” dedi.

Dijital materyaller ve mesajlaşma uygulamaları

Savcılığın “Wickr ME” adlı mesajlaşma uygulamasıyla ilgili sorularına yanıt veren İmamoğlu, uygulamayı daha önce duymadığını ve kullanmadığını belirtti:

“Üyeliğim yok. ‘Mr. Mayor’ veya ‘Ekrem Başkan’ ifadeleriyle yapılan yazışmalarda benden bahsedilmiş olabilir, ancak bunlarla hiçbir ilgim yok.”

İBB’nin veritabanı kopyalama iddialarına ilişkin de konuşan İmamoğlu, söz konusu belgenin kendisi tarafından hazırlandığını ve amacın yalnızca kurumun bilgi güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Seçim sürecine yönelik iddiaları reddetti

Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın seçim sürecinde gizli veri analizi yaptıkları iddialarını hayal ürünü olarak nitelendiren İmamoğlu, “2019 seçimleri yedi ay sürdü. Son 15 günde birinin tüm kampanyayı yönlendirmesi akla mantığa sığmaz. Hüseyin Gün’ün anlattıkları hayatımda duyduğum en saçma yorumlardan ibarettir” dedi.

CIA bağlantısı iddialarını da reddetti

İmamoğlu, CIA bağlantılı olduğu öne sürülen ‘Aaron Barr’ isimli kişiyle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını vurguladı:

“6 yaşında Kur’an-ı Kerim okuyan birinin, CIA çalışanı olduğu iddia edilen birinin bana muhafazakarlara nasıl yaklaşmam gerektiğini öğretmesi kadar absürt bir iddia olamaz.”

Casusluk suçlamasını vatan hainliğiyle eşdeğer buluyor

İfadesinin sonunda İmamoğlu, yöneltilen suçlamayı vatan hainliğiyle eşdeğer gördüğünü belirtti:

“Ne istihbarat örgütleriyle ne de gizli bilgilerle işim olmuştur. Karşı karşıya olduğum durum, komplo teorisinden ibarettir. Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçi olurdu.”