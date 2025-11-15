Son Mühür - 500 Bin Sosyal Konut projesine başvurular 5. gününde devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili bilgiler verdi ve başvuru sayısını açıkladı.

2 milyon 879 bin başvuru

500 bin sosyal konut projesine yoğun talep olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5. günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu." ifadelerini kullandı. Pazartesi günü başlayan ve 81 ilde hayata geçirilecek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. Bizim referansımız milletimiz. Milletimiz bizim ne söylediysek gerçekleştireceğimiz çok iyi biliyor. Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımz bu konutlara erişebilecek" dedi.