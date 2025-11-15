Suriye’nin başkenti Şam’ın Mezze 86 bölgesinde akşam saatlerinde art arda üç patlama meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeden yükselen sesler kısa sürede tüm kentte yankı buldu.

İlk iddia: Füze saldırısıyla bina hedef alındı

Yerel kaynaklar, patlamalardan en az birinin üç katlı bir binayı hedef alan füze saldırısı sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Binada ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

İlk belirlemelere göre bir kadın yaralandı

Patlamalara ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde, olayda bir kadının yaralandığı açıklandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumuna dair detay verilmedi.

Bölge tamamen trafiğe kapatıldı

Güvenlik güçleri saldırının hemen ardından Mezze 86’ya sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak bölgeye çıkan tüm yolları trafiğe kapattı. Çevrede yaşayanların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

“Kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi”

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, patlamaların “kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı” sonucu yaşandığını söyledi. Saldırının yöntemine ve hedef alınan binanın niteliğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde daha fazla bilgi paylaşılacağını belirtti.