E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde, T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Buna göre; 10 Kasım’da TCKN’si 0 ile bitenler, 11 Kasım’da 2 ile bitenler, 12 Kasım’da 4 ile bitenler, 13 Kasım’da 6 ile bitenler ve 14 Kasım’da 8 ile biten vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 15 Kasım’dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerinden yapılacak başvurularda ise TCKN sınırlaması uygulanmayacak.

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit yakınları ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları ise başvuru ücreti alınmadan yalnızca banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Ödeme sistemi

Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa çıkarılacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi; bu daireler için peşinat 180 bin TL, aylık taksit 6 bin 750 TL olacak. İstanbul dışındaki 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olup, peşinat 220 bin TL ve aylık taksit 8 bin 250 TL olarak ödenecek. 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin TL’den satılacak; peşinat 265 bin TL, aylık taksit ise 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için peşinat 195 bin TL, aylık taksit 7 bin 313 TL olarak belirlendi. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245 bin TL ve aylık taksit 9 bin 188 TL olacak. İstanbul’daki 80 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı; peşinat 295 bin TL ve aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.

Özel gruplar için kontenjan