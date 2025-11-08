Son Mühür - "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje başvuru takvimine dair detayları, "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla duyurdu.
2 yöntemle yapılabilicek
Paylaşılan infografikte, başvuruların yetkili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden olmak üzere iki yolla yapılabileceği belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka kanalıyla başvuruların kabul edileceği kurumlar olarak duyuruldu.
TC kimlik numarasının son hanesine bakılacak
E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde, T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Buna göre; 10 Kasım’da TCKN’si 0 ile bitenler, 11 Kasım’da 2 ile bitenler, 12 Kasım’da 4 ile bitenler, 13 Kasım’da 6 ile bitenler ve 14 Kasım’da 8 ile biten vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 15 Kasım’dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerinden yapılacak başvurularda ise TCKN sınırlaması uygulanmayacak.
Ücret alınmayacak
E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit yakınları ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları ise başvuru ücreti alınmadan yalnızca banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.
Ödeme sistemi
Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa çıkarılacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi; bu daireler için peşinat 180 bin TL, aylık taksit 6 bin 750 TL olacak. İstanbul dışındaki 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olup, peşinat 220 bin TL ve aylık taksit 8 bin 250 TL olarak ödenecek. 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin TL’den satılacak; peşinat 265 bin TL, aylık taksit ise 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için peşinat 195 bin TL, aylık taksit 7 bin 313 TL olarak belirlendi. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245 bin TL ve aylık taksit 9 bin 188 TL olacak. İstanbul’daki 80 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı; peşinat 295 bin TL ve aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.
Özel gruplar için kontenjan
Projede belirli gruplara özel kontenjanlar ayrıldı. Şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler ve engelliler için yüzde 5 kontenjan belirlendi. Üç veya daha fazla çocuğa sahip ailelere yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanındı. Ancak 18-30 yaş arası gençler, anne veya babalarının sahip olduğu konutlar varsa projeye başvuramayacak.
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin bu koşulları sağlaması gerekiyor:
1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması
3- İkamet Şartı:
a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.