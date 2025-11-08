SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube programında milyonlarca çalışan için zam tahminlerini paylaştı. Erdursun, güncellenen yıl sonu enflasyon hedefi doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur’luların maaşlarına yüzde 13,10, memur ve emeklilere ise yüzde 19,57 oranında zam yapılacağını açıkladı.

En düşük emekli aylığıyla ilgili de açıklama yapan Erdursun, sözlerine şöyle devam etti:

"En düşük emekli aylığı 19.092 TL ile 19.250 TL arasında olacak. Öncelikle normal aylığını verirler. Sonra kanunda değişiklik yapıp Şubat ayında fark aylık verirler"

Asgari ücreti zammını açıkladı

"Hükümet aslında %16 oranında artış yapmak istiyor. Bu yıl enflasyon %33 civarına çıkacak. Normalde 26.500 TL olarak belirlemek istiyorlar. Uluslararası finans kuruluşları %20 zam öneriyor. İşveren sendikaları da hükümetin yaptığı artışın üzerine en fazla %5 koyarız diyor. Yani %25 zamla asgari ücret 27.500 TL civarına çıkacak. Ancak olması gereken kesinlikle bu rakam değil"