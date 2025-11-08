Son Mühür - 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi değişti. Yukarı yönlü revizyonun ardından asgari ücretliden memur ve emekliye kadar milyonlarca kişi Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merakla beklemeye başladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi, önce yüzde 25-29 aralığındayken, yapılan güncellemeyle yüzde 31-33 aralığına yükseldi.
Fatih Karahan’ın yıl sonu enflasyon tahminini güncellediklerini açıklamasının ardından dikkatler yeniden maaşlara yöneldi. 2026 yılında ne kadar maaş alacaklarını merak eden memur, emekli ve asgari ücretliler, yeni zam tablolarını dört gözle bekliyor.
Milyonların gözü bu kararda
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube programında milyonlarca çalışan için zam tahminlerini paylaştı. Erdursun, güncellenen yıl sonu enflasyon hedefi doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur’luların maaşlarına yüzde 13,10, memur ve emeklilere ise yüzde 19,57 oranında zam yapılacağını açıkladı.
En düşük emekli aylığıyla ilgili de açıklama yapan Erdursun, sözlerine şöyle devam etti:
"En düşük emekli aylığı 19.092 TL ile 19.250 TL arasında olacak. Öncelikle normal aylığını verirler. Sonra kanunda değişiklik yapıp Şubat ayında fark aylık verirler"
Asgari ücreti zammını açıkladı
"Hükümet aslında %16 oranında artış yapmak istiyor. Bu yıl enflasyon %33 civarına çıkacak. Normalde 26.500 TL olarak belirlemek istiyorlar. Uluslararası finans kuruluşları %20 zam öneriyor. İşveren sendikaları da hükümetin yaptığı artışın üzerine en fazla %5 koyarız diyor. Yani %25 zamla asgari ücret 27.500 TL civarına çıkacak. Ancak olması gereken kesinlikle bu rakam değil"