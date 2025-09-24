Son Mühür- Kısa süre önce 60 yaşına giren Arzu Sabancı, ilk kutlamasını ailesiyle birlikte yapmıştı. Özel bir davetle yakın çevresini bir araya getiren Sabancı, ardından doğum günü coşkusunu tatil planlarıyla sürdürdü.

St. Tropez’de sürpriz kutlama

Sabancı, ailesinden sonra yakın arkadaşlarıyla yurt dışı tatiline çıktı. St. Tropez’de ünlü bir restoranda gerçekleştirilen sürpriz kutlamada dostlarıyla yemek yiyen Sabancı için pasta kesildi. Böylece ikinci kutlama da unutulmaz anlara sahne oldu.

Önceki akşam ise Arzu Sabancı’nın doğum günü bu kez DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kayınbiraderi Demet Sabancı Çetindoğan’ın davetiyle kutlandı. Çetindoğan’ın sahibi olduğu Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda verilen davette, Sabancı ailesi ve dostları bir araya geldi.

Katılan ünlü isimler

Yalı bahçesinde gerçekleşen kutlamaya Nazlı Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Feryal Gülman, Melis Ağazat, Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya, Nebahat Çehre, Aytül Ayke Fıratoğlu, Necla Aksoy ve Sema Basa gibi tanınmış isimler katıldı. Misafirler, keyifli sohbetleriyle geceye renk kattı.

Sosyal medyadan paylaşıldı

Davetin ardından geceye katılan davetliler, kutlama karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak dostlarının mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Çetindoğan’ın özel davetleri

Öte yandan, Demet Sabancı Çetindoğan geçtiğimiz hafta da Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda önemli bir misafir ağırlamıştı. Çetindoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa’yı yalıda konuk ederek dikkat çekmişti.