Son Mühür/ Osman Günden- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal düzeyde aranan 2 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalanan zanlılar, uluslararası iş birliğiyle ülkeye getirildi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kırmızı Bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu ülkemize getirdik.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Operasyon 5 ülkede gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam 8 firari suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyonlar Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran güvenlik birimleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi.

Kırmızı bültenle arananlar tek tek yakalandı

O.A. – Gürcistan’da yakalandı.

Suçları: Yaralama, Görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık.

S.Ö. – Gürcistan’da yakalandı.

Suçları: Kasten yaralama, nitelikli yağma, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit.

Y.İ. – İran’da yakalandı.

Suçları: Yasaklı madde ve uyarıcı madde ithal etme.

A.A. – Hırvatistan’da yakalandı.

Suçları: Kasten yaralama.

H.D. – Almanya’da yakalandı.

Suçları: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı.

T.T. – Arnavutluk’ta yakalandı.

Suçları: Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama.

Ulusal düzeyde aranan suçlular da Gürcistan’da yakalandı

S.B. – Gürcistan’da yakalandı.

Suçları: Yasaklı madde veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma ve ruhsatsız silah taşıma.

H.E. – Gürcistan’da yakalandı.

Suçları: Yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama.

Uluslararası iş birliğiyle başarı

Bakan Yerlikaya, operasyonların uluslararası polis iş birliği sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. EGM’nin farklı birimleri ile Adalet Bakanlığı’nın koordineli çalışması sonucunda, uzun süredir aranan isimlerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti.

Yerlikaya, “Suçluların uluslararası alanda dahi adaletin elinden kaçamayacağını bir kez daha gösterdik” ifadelerini kullandı.