Forbes’un 2025 listesi iş dünyasındaki dengeleri yeniden şekillendirdi.

Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Zenginleri” listesini güncelledi. Yeni sıralamada servetlerdeki artış ve düşüşler dikkat çekti; zirvede ise önemli bir değişim yaşandı. İş dünyasındaki güç dengeleri, Forbes’un son listesiyle birlikte yeniden tanımlandı.

Zirvede Murat Ülker Var

Türkiye’nin en zengin ismi bu yıl Murat Ülker oldu. Ülker Holding’in patronu, 5,4 milyar dolarlık servetiyle listenin birinci sırasına yerleşti. Gıda sektöründeki yatırımlarını uluslararası pazarlara taşımaya devam eden Ülker, global markalarla yaptığı stratejik ortaklıklarla dikkat çekiyor.

Enerjiden İnşaata Yükselen Güç: Şaban Cemil Kazancı

Listenin ikinci sırasında 4,5 milyar dolarlık servetiyle Şaban Cemil Kazancı yer alıyor. Enerji sektöründeki güçlü konumuyla tanınan Kazancı, son yıllarda yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarındaki genişlemesiyle öne çıktı.

İnşaat Devi Erman Ilıcak Üçüncü

Rönesans Holding’in kurucusu Erman Ilıcak, 3 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sıraya yerleşti. Yurt dışındaki projeleriyle tanınan Ilıcak, Orta Asya ve Avrupa’daki yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

Kadın Milyarderler Yükselişte

Listenin ilk beşinde iki kadın isim dikkat çekiyor:

İpek Kıraç (4. sırada, 2,8 milyar dolar )

Semahat Sevim Arsel (6. sırada, 2,7 milyar dolar)

Kıraç, Koç Holding’deki yenilikçi adımları ve sürdürülebilirlik projeleriyle öne çıkarken; Arsel, grubun eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlarına yön veriyor.

Zenginler Kulübünün Diğer Üyeleri

Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar

(Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tara, inşaat ve enerji alanındaki başarısını istikrarlı şekilde sürdürüyor.) Ferit Faik Şahenk – 2,6 milyar dolar

(Doğuş Grubu’nun patronu, turizm ve finans sektörlerinde yeniden yapılanma sürecine girdi.) Filiz Şahenk – 2,4 milyar dolar

(Grubun perakende ve lüks tüketim alanındaki yatırımlarını yönetiyor.) Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar

(Koç ailesinin onursal başkanı, servetini sanayi ve enerji alanındaki yatırımlardan koruyor.) Hamdi Ulukaya – 2,2 milyar dolar

(ABD merkezli Chobani markasının kurucusu, gıda sektöründeki küresel başarısını sürdürürken sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyor.)