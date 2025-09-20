Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Örgütü, bugün yapılacak kongreyle yeni ilçe başkanını belirlemeye hazırlanırken, kongre öncesi gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. İlçe başkanlığı için yarışması beklenen Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekildiği öğrenildi.

Yarış Beklenirken Tek Aday Kaldı

Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Karabağlar’da kongre heyecanı başlamış, yarışın mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy arasında geçeceği açıklanmıştı. Ancak kongrenin başlamasına saatler kala Aksoy’un adaylıktan çekilmesi, partililer arasında şaşkınlık yarattı.

Aksoy’un neden çekildiğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde yaşanan bazı gerilimler ve örgüt içi dengelerle ilgili çeşitli iddialar konuşuluyor. Adaylıktan çekilme kararının son anda gelmesi ise kongreye yönelik tüm planları değiştirdi.

Gürboğa Yeniden Başkanlığa Hazırlanıyor

Ekincan Aksoy’un çekilmesiyle birlikte mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa’nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gürboğa, kongrede artık tek aday olarak girecek ve partililerin oylarıyla görevine devam edecek.

Kulislerde Neler Konuşuluyor?

CHP içinde özellikle Karabağlar gibi büyük ilçelerdeki kongreler, İzmir il kongresi ve dolayısıyla kurultay süreci açısından büyük önem taşıyor. Ekincan Aksoy’un geri çekilmesinin, üst düzey isimlerin devreye girmesiyle gerçekleştiği yönünde iddialar mevcut. Bazı kaynaklara göre, partide “birlik mesajı” vermek ve daha büyük bir bölünmenin önüne geçmek adına bu yönde bir karar alındı.