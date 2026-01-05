Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Yeni yılın ilk zammının netleşmesinin ardından gözler, zamlı maaşların ve oluşan maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. Özellikle maaşlarını ayın başında alan memur emeklileri, zam farklarının ne zaman ödeneceğine dair resmi takvimi beklemeye başladı.

Kamu çalışanları ve emekliler için belirlenen yüzde 18,60'lık artış oranı, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak. Zam oranının belli olmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödeme takvimi üzerindeki çalışmaları hız kazandı. Milyonlarca hak sahibi, "Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt ararken, ödemelerin ay ortasında yoğunlaşması öngörülüyor.

Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?

Devlet memurları, maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak alıyor. Ocak ayı maaşlarının bordro işlemleri, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncellendi. Buna göre, görevdeki memurların yüzde 18,60 oranında zamlanan maaşlarının, rutin ödeme günü olan 15 Ocak tarihinde eksiksiz olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. 14 günlük maaş farkı ödemelerinin de aynı tarihte veya takip eden günlerde maaşlara eklenerek yapılması planlanıyor.

4C Emekli Maaş Farkı İçin Gözler Bakanlıkta

Memur emeklileri (4C), maaşlarını genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Enflasyon verisi 5 Ocak'ta açıklandığı için, birçok emekli maaşını zamsız veya tahmini bir artışla almış durumda. Bu nedenle oluşan zam farklarının ödenmesi için ayrı bir takvim işletilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından henüz resmi bir tarih duyurulmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında ödemelerin Ocak ayı ortasında yapılması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), önümüzdeki günlerde yapacağı duyuru ile doğum yılına göre veya tek seferde yapılacak ödemelerin tarihini netleştirmesi bekleniyor. Emekliler, fark ödemelerini banka ve PTT şubelerinden veya doğrudan maaş hesaplarından çekebilecek.