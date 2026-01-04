Dünya kamuoyu çalkalanmaya devam ediyor. Dün gerçekleşen olay şok etkisi yaratmıştı. ABD güçleri tarafından Venezuela hedef alınırken, Venezuela'nın başkenti Karakas başta olmak üzere bir çok nokta hedef alınmıştı. Saldırıların ardından ise dikkat çeken bir gelişme gün yüzüne çıkmıştı. Devlet başkanı Maduro ve eşinin ABD güçleri tarafından kaçırılarak ülke dışına çıkarıldığı öğrenilmişti. Ardından yaptığı açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen operasyonu ve Maduro ile eşinin kaçırılmasını doğrulamıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Gerçekleştirilen operasyonların Maduro'nun kaçırılmasının ardından çok sayıda görüntü paylaşılırken, yeni görüntüler ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir yeni görüntü de dış basın tarafından servis edildi. Ortaya çıkan görüntüde; Maduro'nun ellerinin kelepçeli olduğu ve aynı zamanda yürümekte zorlandığı görüldü. Buna ek olarak ise; Maduro'nun kendisini çekenleri selamladığı ve aynı zamanda "Mutlu yıllar!" dediği görüldü.