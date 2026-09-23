Son Mühür- Yeni eğitim-öğretim yılının zillerinin çalması ile birlikte öğrenciler okul yolunu tuttu. Dikili Belediyeside bu kapsamda harekete geçti. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçe genelindeki tüm okullarda birinci sınıfa başlayan 453 kız ve erkek öğrencinin tamamına hazırlanan eğitim setlerini armağan etti.

Minik öğrencilerin ilk hafta heyecanına ortak oldu

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim hayatlarının ilk günlerinde onların heyecanına eşlik etti. Öğrencilere eğitim setlerini armağan eden Kırgöz, miniklere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Eğitim setlerinde temel kırtasiye ürünleri yer aldı

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için atılan bu adımda ilçe sınırları içerisindeki tüm birinci sınıf öğrencilerine ulaştırıldı. Toplam 453 öğrenciye hediye edilen eğitim setlerinde; kalem, silgi, defter, resim defteri, sulu boya, pastel boya ve keçeli kalem gibi öğrencilerin eğitim sürecinde ihtiyaç duyabileceği temel kırtasiye ürünleri yer aldı.

“Çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz”

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarı getirmesini dileyen Başkan Kırgöz, şu ifadeleri kullandı: Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya geldik. Onların okul heyecanına ortak olmak ve eğitim hayatlarının ilk günlerinde yanlarında olmak bizim için çok değerli. Hazırladığımız eğitim setlerini, ilçemizde birinci sınıfa başlayan 453 çocuğumuzun tamamına ulaştırdık. Çocuklarımızın eğitim yolculuklarında ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim yılı diliyorum.