Son Mühür- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapamında Mart ayından bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz Pazar günü bu kez casusluk soruşturması kapsamında bir kez daha tutuklanmıştı.

“İstanbul Senin isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı iddiasının araştırıldığı casusluk soruşturması CHP'nin de gündemindeydi.



İki saat süren MYK toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Parti Sözcüsü Deniz Yücel,

"Hiçbirini tutturamadılar şimdi de deli saçması bir suçlamayla Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin yolunu keseceklerini sanıyorlar.

Belge ortada, söz konusu veri kopyalama iddiası, dönemin bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı belgeyle tamamen çürütülmüş." açıklamasında bulundu.



Soylu'dan Yücel'e cevap gecikmedi...



Deniz Yücel'in açıklamalarına göndermede bulunan Süleyman Soylu, ''Genç adamlarsınız. Siyasetinizi kirletmeyin'' çağrısında bulundu.

''Allah düşürmesin… Her ihtimali düşünürdüm de; ''CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim.'' diyen Soylu,

''Genç adamlarsınız…

Siyasetinizi kirletmeyin.

2019 yerel seçimlerinde işbaşına gelen İBB Başkanı’nın, Mart–Haziran döneminde daha ilk günlerde, İBB verilerinin kanunsuz biçimde kopyalanması için yaptığı görevlendirme üzerine idari mahkemeye itiraz edilmiş; kanuna aykırı işlem o tarihte mahkemece durdurulmuştur.

Bunun üzerine İBB Başkanı, hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, iptal etmiş; konu ortadan kalktığı için İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma da doğal olarak, konusu kalmadığından kapatılmıştır.

Ayrıca bu tarihten sonra, unutmayınız; İBB’ye tekrar seçime kadar Bakanlık tarafından başkanvekili görevlendirilmiştir.'' hatırlatmasında bulundu.



2019'dan sonraki işlemler...



Soylu, ''Savunmaya kalktığınız durum sizi daha zor duruma düşürüyor.

Çünkü bugünkü yargılamadan da anlaşılıyor ki, yargılama konusu işlemler (casusluk) haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşen işlemlerdir.

Üzüntüm şudur:

Aklını ve ahlakını yitirmiş tek merkezin, siyasetçileri dahil herkesi trol hâline getirme kabiliyetidir'' mesajı vererek söz konusu belgeleri paylaştı.