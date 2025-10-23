Son Mühür- Bakanlığın laboratuvar analizlerine göre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda dana eti yerine mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş, dil, taşlık) kullanıldığı tespit edildi.

Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Afyonkarahisar Tütüncüoğlu, Afyonkarahisar Soylutürk, Afyon Güç Birliği ve Afyonkarahisar Kocatürk markaları bu listeye dahil edildi. Bu ürünlerin etiketlerinde “%100 dana eti” ibaresi yer almasına rağmen yapılan incelemelerde farklı tür hayvansal ürünlerin bulunduğu belirlendi.

Sucuktan böreğe, lahmacundan bala kadar hileli ürünler

Denetimler yalnızca sucuklarla sınırlı kalmadı. Farklı gıda gruplarında da halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ortaya çıkarıldı.

Rapora göre;

Tarhanalarda yasaklı gıda boyası,

Kıymalı kol böreği ve dana köftede sakatat eti,

Baharatlarda yabancı madde,

Balda taklit ürün,

Lahmacun harcında ise kanatlı eti tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede bağışıklık sistemi zayıflığı, alerjik reaksiyonlar ve sindirim problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Afyon, Kütahya ve Aksaray’da alarm

Türkiye’nin sucuk üretiminde öne çıkan Afyonkarahisar, denetim sonuçlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Bölgedeki bazı işletmelerin dana eti yerine ucuz et türevleri kullandığı belirlenirken, Kütahya ve Aksaray illerinde de benzer hilelerin tespit edilmesi, üretim zincirinde ciddi denetim açıklarını ortaya koydu.

Tüketiciler için uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden güncel taklit ve tağşiş listesine ulaşabileceğini duyurdu. Açıklamada, tüketicilerin ürün ambalajlarındaki parti numaralarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Gıda güvenliği konusunda çağrı

Bakanlık, tüketicilerin bilinçli hareket etmesini ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmasını istedi. Yetkililer, gıda üretiminde güvenilirliğin sadece üretici sorumluluğu olmadığını, tüketicinin de kontrol mekanizmasında önemli bir rol oynadığını hatırlattı.