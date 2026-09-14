İzmir Körfezi'nin simge yapılarından tarihi Konak Pier için beklenen dev ihale tam anlamıyla sessizliğe gömüldü. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Konak Rıhtımı İşletmesi'nin 36 yıllığına özelleştirilmesi için düzenlenen nihai pazarlık görüşmesinde, dev firmaların rekabeti beklenirken masadan tek bir teklif dahi çıkmadı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmeler, beklenmedik bir sonla noktalandı.

Dev şirketler masadaydı ama açık artırmada ses çıkmadı

Günün erken saatlerinde kentin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberdeydi. 1867 yılında gümrük binası olarak inşa edilen ve günümüzde alışveriş ile sosyal yaşam merkezi olarak hizmet veren tarihi rıhtım için Türkiye'nin önde gelen aktörleri sıraya girmişti.

İhaleye katılan beş dev istekli şunlardı:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ

DOF Robotik Sanayi AŞ

Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ

YDKÇMS Ortak Girişim Grubu

İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu

Yazılı tekliflerin toplanması ve elemeli turların tamamlanmasının ardından asıl düğümün çözüleceği açık artırma aşamasına geçildi. Ancak salondaki hava bir anda değişti.

4.5 milyar lira başlangıç rakamı yüksek geldi

ÖİB komisyonu açık artırmanın açılış fiyatını tam 4 milyar 593 milyon lira olarak duyurdu.

Rakamın açıklanmasıyla birlikte salonda kısa bir duraksama yaşandı. Peş peşe gelen çekilme kararlarıyla masadaki tüm katılımcılar teklif artırmayacaklarını belirterek ihaleden çekildiklerini açıkladı.

Hiçbir yatırımcı fiyat yükseltmeyince dev ihale iptal edildi.

Tarihi yapının geleceği belirsiz

İzmir kamuoyunun, sivil toplum kuruluşlarının ve kent odaklarının yakından izlediği ihale böylece sonuçsuz kaldı. Gustave Eiffel imzası taşıyan ve kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan 159 yıllık tarihi yapının denetimi şimdilik Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de kalmaya devam edecek.

ÖİB'nin Konak Pier için önümüzdeki süreçte yeniden ihaleye çıkıp çıkmayacağı ya da şartnamede bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Kentin gözü şimdi idareden gelecek yeni hamlede.

