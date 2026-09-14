Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan KADİFEKALE isimli yüzer tesisin filodan çıkarılması ve satışa sunulması bugün yapılacak olan Eylül ayı meclis gündemine geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., tesisin mevcut durumda aktif ve verimli şekilde değerlendirilemediğini belirterek KADİFEKALE’nin satış yoluyla elden çıkarılmasını önerdi.

Bakım maliyetleri gerekçe gösterildi

İZDENİZ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen yazıda, KADİFEKALE’nin ulusal kurallar ve yürürlükteki mevzuat kapsamında belirli aralıklarla bakım ve tutum çalışmalarından geçirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Yüzer tesisin belge ve sertifikalarının 2026 yılı içerisinde geçerliliğini sürdürebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken bakım ve tutum işlemlerinin önemli bir mali yük oluşturmasının beklendiği belirtildi. İZDENİZ, tesisin aktif şekilde kullanılamamasıyla birlikte bakım ve işletme gerekliliklerinin oluşturduğu maliyetleri de dikkate alarak satış seçeneğini gündeme taşıdı.

Encümen üzerinden satış yapılacak

Hazırlanan öneride, KADİFEKALE’nin İZDENİZ filosundan çıkarılması ve ardından satış işleminin gerçekleştirilmesi talep edildi. İZDENİZ, satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından yapılmasını önerdi. KADİFEKALE’nin filodan çıkarılarak satışa sunulmasına ilişkin teklif, Eylül ayı olağan meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin değerlendirmesine sunulacak.

İlgili önerge şu şekilde;

“İZDENİZ A.Ş'nin Yazısı doğrultusunda; Belediyemize ait KADİFEKALE isimli yüzer tesisinin aktif ve verimli olarak kullanılamadığı, ayrıca ulusal kurallar ve mevzuatlar kapsamında bakım tutumlarının düzenli olarak yapılması gerektiği, bu kapsamda 2026 yılı içerisinde yüzer tesisinin belge ve sertifikalarının geçerliliğini sürdürebilmesi için yapılması gereken bakım-tutum masraflarının yüksek olacağının öngörüldüğü belirtilmiş olup, açıklanan nedenlerle KADİFEKALE yüzer tesisinin filodan çıkarılarak Belediyemiz Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.3157661)”