Son Mühür - İsrail ordusu, kara, hava ve deniz unsurlarıyla desteklenen operasyonla, yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı 56 kilometrekarelik Gazze'yi işgal etme hedefi doğrultusunda "yakıp yıkma" stratejisini sürdürüyor. Gazze'nin özellikle kuzey ve güney doğu mahallelerine yönelik bombardımanlarını artıran İsrail, geriye kalan Filistinlileri tahliye etmeye zorlayarak yeni, şiddetli bir saldırıya hazırlanıyor. Sivillerin yaşadığı Gazze kentinde ise İsrail, "Yüksek katlı binaları vuracağız, bölgeyi boşaltın" uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'deki işgalini yoğunlaştırarak şehirde kalan son yüksek katlı binalara yönelik saldırılarını artırmasına tepki gösterdi. Dujarric, "Yakında daha fazla yüksek katlı binanın hedef alınacağına dair yapılan açıklamalar bizde büyük endişe yaratıyor." ifadelerini kullandı. Gazze’de neredeyse herkesin defalarca yerinden edildiğini ve yaşanan kıtlığın resmi olarak doğrulandığını belirten Dujarric, İsrail'in saldırılarını artırarak daha fazla insanı göç etmeye zorladığını vurguladı. Ayrıca kuzey bölgelerindeki halkın zorla yer değiştirmekten dolayı tamamen tükenmiş durumda olduğunu dile getirdi.

1500'den fazla konut yok oldu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Ağustos'ta Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen "Gideon'un Savaş Arabaları 2 Harekatı"nı onayladı. Operasyon, Zeytun Mahallesi’nde başlayan ve Sabra Mahallesi’ne kadar uzanan geniş kapsamlı saldırıların ardından başlatıldı. Aynı zamanda İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya el-Beled, en-Nezle, es-Saftavi ve Şeyh Rıdvan mahallelerini de kapsayan bir harekât gerçekleştirdi. Ağustos ayının başından itibaren İsrail saldırıları nedeniyle Zeytun bölgesinde 1500’den fazla konut tamamen yıkıldı.

İsrail'den bubi tuzakları

İsrail ordusu, hasarlı zırhlı personel taşıyıcılarını tonlarca patlayıcıyla donatıp bubi tuzaklı robotlara çevirerek tesislere ve altyapılara saldırılar düzenliyor. Bu robotlar, konutların çevresine yerleştirilip patlatılarak yüzlerce metre uzaklıkta büyük çapta yıkıma neden oluyor. Patlamaların sesi kilometrelerce mesafeden duyulabiliyor. Soykırım sürecinde, Şeyh Rıdvan'ın doğu kesimi binlerce yerinden edilmiş aileye sığınak sağlarken, yoğun saldırılar nedeniyle bölgedekiler Gazze'nin batısı veya güneyine kaçmak zorunda kalıyor.