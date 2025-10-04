Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bornova’daki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde öğrencileri ağırladı. Etkinlikte çocuklara hayvan sevgisi, bakım sorumluluğu ve bilinçli sahiplenme konularında eğitim verildi.

Gençlere hayvan sevgisi aşılandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Bornova’da bulunan Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde özel bir etkinlik düzenledi. Programa katılan öğrenciler, veteriner hekimlerin rehberliğinde sahipsiz hayvanların bakım süreçlerini gözlemledi.

Katılımcılara, hayvan sağlığı muayenesinin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatıldı; hayvan sahiplenmek için gerekli koşullar ve sorumlu bakımın önemi aktarıldı. Öğrenciler, barınakta bulunan köpek, kedi ve atları yakından tanıma fırsatı buldu.

“Bilinçli sahiplenme en önemli adım”

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, hayvan sevgisinin bilinçli sahiplenme ile güçlendiğini belirtti. “Sahiplendiğimiz hayvanların bakımını özenle yapmalıyız. En önemli durum bilinçli hayvan sevgisi ve bilinçli hayvan sahibi olmak. Ne yazık ki sokağa terk edilen hayvan sayısında artış var. Bakamayacağımız hiçbir hayvanı almamamız lazım” dedi.

Özdemir, ayrıca dünyanın “Tek Sağlık” konseptiyle hareket ettiğini vurgulayarak, “Hayvan, çevre ve insan sağlığı birlikte ele alınmalı. Bu üç unsurun uyumu, hem toplum sağlığını hem de doğal yaşamı korur” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan duyarlı mesajlar

Etkinliğe katılan öğrenciler, sahipsiz hayvanlara yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Öğrencilerden Irmak Yeşilçavdar, “Hayvanlar insanların bir parçası gibi. Sahipsiz hayvanlara yapılan kötü muameleleri görmek beni çok üzüyor. Bu duruma son verilmesini istiyorum” dedi.

Ömer İncioğlu, evinde henüz hayvan olmadığını ancak annesini ikna etmesi hâlinde bir kedi sahiplenmek istediğini söyledi.

Melisa Keskin ise, “Balık besliyordum ama öldü. Buradan bir hayvan sahiplenmek isterim. Sokak hayvanları yaşadıkları olumsuzlukları hak etmiyor. Barınaklar onlar için bir kurtuluş yuvası” ifadelerini kullandı.

Hayvan hakları için örnek bir adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bu farkındalık etkinlikleriyle hem hayvan sevgisini güçlendirmeyi hem de toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, hem sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunuyor hem de eğitim çalışmalarıyla İzmir’de hayvan hakları bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.