Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, iki ekip arasında ligde oynanacak 65. karşılaşma olacak.

Süper Lig’de üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında galibiyet arayacak. 15 puanı bulunan sarı-lacivertliler, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı ve altıncı sırada yer alıyor.

65. KEZ RAKİP OLACAKLAR

İki takım Süper Lig tarihinde daha önce 64 kez karşılaştı. Rekabette Fenerbahçe’nin 35, Samsunspor’un ise 12 galibiyeti bulunuyor. 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 110 gol atarken, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.

Rekabetin başlangıcı 4 Ocak 1970'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaya uzanıyor.

SON 4 MAÇTA 3 BERABERLİK

Karadeniz ekibinin Süper Lig'e dönüş yaptığı 2023-2024 sezonundan bu yana iki takım 4 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların ilkini, 21 Ağustos 2023'te Samsun'da 2-0 kazanırken, son üç mücadele beraberlikle sona erdi.

TARİHİ SKORLAR

Bu rekabette unutulmaz skorlar da kayıtlara geçti. Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Samsunspor’u 8-1 mağlup ederek Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de dikkat çekiyor. Samsunspor ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe’yi 4-0 mağlup ederek kendi adına tarihi zaferler yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, SKRİNİAR SINIRDA

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan kaptan Milan Skriniar, yarın kart görmesi halinde 9. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

Ev sahibi Samsunspor'da ise kırmızı kart cezası bulunan Cherif Ndiaye, kadroda yer alamayacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.