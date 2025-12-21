Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu ulaşımın lokomotifi olan ESHOT Genel Müdürlüğü; teknoloji, sürdürülebilirlik ve kalite odaklı vizyonuyla ulusal düzeyde bir başarıya imza attı. Sürekli iyileştirme felsefesini kurumsal kimliğine entegre eden kurum, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 11. Kaizen Paylaşımları’nda üç ayrı projesiyle "örnek uygulama" seçilerek büyük takdir topladı. Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde 19-20 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen dev organizasyonda ESHOT, yenilikçi mühendislik çözümleriyle sanayi devlerinin arasında parladı.

Dev yarışmada tek kamu kuruluşu olarak öne çıktı

Mühendislik ve üretim süreçlerinde mükemmelliği hedefleyen projelerin değerlendirildiği Kaizen Paylaşımları, bu yıl 92 firmanın toplam 450 projesiyle rekor bir katılıma sahne oldu. Üretim, hizmet ve yazılım sektörlerinden Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarının yer aldığı bu prestijli platformda ESHOT, etkinliğe katılan tek kamu kurumu olma özelliğiyle dikkat çekti. Açılış programından "Enlerin Seçimi ve Mavi Yaka Paneli"ne kadar yoğun bir ajandaya sahip olan etkinlikte ESHOT’un projeleri, jüri tarafından operasyonel mükemmellik kriterlerine tam uyum sağladığı için sergileme ödülüne layık görüldü.

Kobetsu Kaizen kategorisinde üç farklı başarı hikayesi

ESHOT, verimliliği artırmayı hedefleyen "Kobetsu Kaizen" disiplini kapsamında üç kritik alanda çözüm üretti. Enerji Verimliliği başlığında; Gediz Atölyesi’ndeki sosyal alanlarda rezistanslı hava perdeleri yerine kazan beslemeli aparey sistemine geçiş yapılarak devasa bir enerji tasarrufu sağlandı. Kalite İyileştirme alanında ise elektrikli otobüslerin teknolojik kalbi sayılan araç yönetim kutularındaki ısınma ve elektrik tesisatı kaynaklı kronik arızaların önüne geçecek inovatif bir düzenleme hayata geçirildi. Bilişim dalında ise gezici tamir ekiplerinin tüm operasyonel süreçleri ERP (IFS) mobil sistemi üzerinden dijitalleştirilerek, sahada kağıtsız ve hızlı bir yönetim modeli kuruldu.

Dijitalleşme ve çevreci ulaşımın yeni standartları

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu iyileştirme çalışmaları; yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım ve operasyonel güvenilirlik hedeflerine de doğrudan katkı sunuyor. Gezici ekiplerin dijital dönüşümü sayesinde müdahale süreleri kısalırken, elektrikli otobüslerdeki teknik iyileştirmeler ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye taşıdı. Enerji tasarrufu odaklı hamleler ise kurumun "karbon nötr" ve çevreci belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Öncü belediye anlayışının somut göstergesi

Kaizen Paylaşımları’nda elde edilen bu üçlü başarı, ESHOT’un sadece bir toplu taşıma operatörü değil, aynı zamanda AR-GE ve iyileştirme kültürünü benimseyen bir mühendislik üssü olduğunu kanıtladı. Çalışanların saha tecrübelerini bilimsel yöntemlerle birleştirerek geliştirdiği bu projeler, yenilikçi kamu yönetimi anlayışının en somut örnekleri arasında yer aldı. ESHOT, bu vizyoner yaklaşımıyla İzmir’in ulaşım ağını kesintisiz sürdürürken, verimlilik ve dijitalleşme konusunda da diğer kamu kurumlarına rehberlik etmeye devam ediyor.