Merve Turan / Son Mühür - Buca Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin okul başarılarına katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM) bünyesinde hayata geçirilen Soru Çözüm Atölyeleri ile ilkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerin eksik oldukları konuları pekiştirmeleri ve soru çözme pratiklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

"Evlatlarımıza imkan sunmaya devam edeceğiz"

Eğitime verilen desteğin Buca’nın geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buca Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarında her zaman yanındayız. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezimizde başlattığımız Soru Çözüm Atölyeleri ile öğrencilerimizin derslerdeki eksiklerini tamamlamalarını, soru çözme pratiklerini artırmalarını ve geleceğe çok daha güçlü adımlarla hazırlanmalarını hedefliyoruz. Eğitimin her kademesinde evlatlarımıza imkân sunmaya ve ailelerimizin yükünü hafifletmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi atölyelerimizden faydalanmaya davet ediyorum."

Son başvuru tarihi 2 Ekim Cuma

Soru Çözüm Atölyeleri'nden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerin başvurularını 2 Ekim Cuma gününe kadar yapması gerekiyor. Başvurular, Barış Mahallesi İstiklal Caddesi Numara 39 adresinde hizmet veren Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne bizzat yapılacak. Atölye programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0232 439 10 10 numaralı telefonu arayarak 3535 veya 3536 dahili hatlarına bağlanabilecekleri bildirildi.