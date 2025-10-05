Son Mühür- Küresel Sumud Filosu'ndak Gazze gönüllerini dünyanın gözü önünde gözaltına alan ve gemilerine el koyan İsrail şimdi de Özgürlük Filosu'ndaki aktivistlerin hedefinde.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve yaşanan trajediye dünyanın ilgisini çekmek için yolan çıkan gemilerde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca da yer alıyor.



Gazzeli kardeşlerimize kavuşacağız...



''Vicdan yolculuğumuzun 5. günündeyiz. Filomuza katılan yeni yelkenliler ve tekneler hızımızı biraz yavaşlatıyor olsa da, içimizdeki Gazze’ye ulaşma heyecanı her dakika daha da büyüyor.'' hatırlatmasında bulunan Atmaca,

''Gazze sahillerinde, bir umutla bizleri bekleyen koca yürekli yavrularımız, direnişin en büyük timsali olan Gazzeli annelerimiz ve kardeşlerimiz umutvar olsunlar! Bu abluka, zalimin zulmüne ve iktidarların işbirlikçiliğine rağmen; filoyu görmezden gelen ikiyüzlü dünya basınına rağmen Allah’ın izniyle delinecek.

Biz, her türlü engele rağmen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki: Zulüm payidar olamaz, direniş er ya da geç galip gelecektir.

Allah’ın izniyle bu abluka delinecek, Filistin özgürlüğüne kavuşacaktır'' mesajı verdi.