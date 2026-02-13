Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle kentin birçok noktasında rögarlar taştı. Derelerin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aliağa’da dere taştı, araçlar suya gömüldü

Aliağa ilçesinde Değirmendere’nin taşması sonucu Siteler Mahallesi ve çevresi sular altında kaldı. Taşkınla birlikte kamyon garajı, site otoparkları ve binaların bodrum katlarını su bastı. Otoparklardaki araçların tekerlek hizasına kadar suya gömüldüğü görüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle suların çekildiği bölgelerde geriye yoğun balçık ve çamur birikintileri kaldı. Alanda temizlik çalışmaları başlatıldı.

“Televizyonda izlerdik, başımıza geldi”

Balkonundan suyun gelişine tanıklık eden bir vatandaş, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı: “Yağmur yağarken balkondaydım. İçeri girecekken suyun geldiğini fark ettim. Bir anda mutfaktan içeri akmaya başladı. Havlularla durdurmaya çalıştım ama başaramadım. O an korkuyla 112’yi aramak istedim, elim ayağıma dolandı. Televizyonda izlerken başkaları adına üzülüyorduk, yaşamak çok farklıymış. Evim mahvoldu.”

Menemen’de ‘lağım suyu’ tepkisi

Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi’nde de sağanak sonrası sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Evini su basan Ebru Hergün, yaşadıkları mağduriyetin haftalardır sürdüğünü ileri sürerek tepki gösterdi. “Evimin içi tamamen lağım suyuyla doldu. Pisliğin içinde yaşıyoruz. Ne çamaşır yıkayabiliyoruz ne temizlik yapabiliyoruz. Başvurduğumuz yerlerden kimse gelmedi. Kendi imkânlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Bütün eşyalarımız mahvoldu. Yetkililerin ilgisizliği bizi yaralıyor.”

Tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bölgede su tahliye çalışmaları devam ederken, belediye ekipleri temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olası yeni yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.