Son Mühür / Merve Turan - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik jandarma tarafından yürütülen operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya, son iki haftada 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
64 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden 64’ü tutuklandı. Üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
30 ilde eş zamanlı operasyon
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.
Suçlamalar
- Yerlikaya’nın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin:
- FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri,
- Ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları,
- Örgüte finans sağladıkları,
Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının belirlendiği ifade edildi.
Haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.