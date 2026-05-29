Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Poyraz Yetkin Tortuk hayatını kaybetti. İddiaya göre çocuğuyla birlikte yaşayan baba Muhammet Emin Tortuk’un şüpheli davranışları üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.
Polis ekipleri eve sevk edildi
Aile yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Tortuk’un yaşadığı adrese gitti. Evde küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anne acı haberle geri döndü
Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen anne Cansu Tortuk’un olay sırasında İstanbul’da bulunduğu, acı haberi aldıktan sonra Hatay’a döndüğü öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük Poyraz’ın cenazesi Antakya’daki Güldüren Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede annenin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Şüpheli tutuklandı
Adliyeye çıkarılan Muhammet Emin Tortuk, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi