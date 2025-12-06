Hatay’ın Erzin ilçesinde, 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.’yi baltayla öldürüp evin banyosuna kazdığı çukura gömdü. Olay, akşam saatlerinde Gökdere Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

YAKINLARI ŞÜPHELENDİ, JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kadından haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, Bekir S.’ye kadının nerede olduğunu sordu. Şahıs, eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.

GÖZALTI VE OLAY YERİ İNCELEMESİ

Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, Meliha S.’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

İKİNCİ EVLİLİK VE SORUŞTURMA

Edinilen bilgiye göre, Bekir S.’nin öldürdüğü Meliha S. ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.