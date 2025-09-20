Hatay’ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki sürücü arasında yaşanan gerginlikte, bir kişi aracının kasasından aldığı kürekle diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kürekle saldırı engellenirken, sinirlerine hakim olamayan sürücü, bu kez kasadaki süpürgeyi mızrak gibi fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan arbede sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu. Sürücüler olay yerinden ayrıldı.